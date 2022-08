Prosegue l’attività dell’Infopoint turistico del Comune di Campobasso che nei locali a piano terra di Palazzo San Giorgio, in Piazza Vittorio Emanuele II, numero 27, sta accogliendo con i propri operatori, in questi mesi estivi, i tanti turisti che vengono a visitare la città capoluogo e che necessitano di informazioni su tutto ciò che il nostro territorio può offrire in termini di servizi e tesori culturali. Anche nelle giornate più strettamente legate alle festività di Ferragosto, ovvero quella di oggi sabato 13, e poi domani domenica 14, lunedì 15 e martedì 16 agosto, l’Infopoint turistico del Comune di Campobasso resterà regolarmente aperto, seguendo l’orario estivo, che andrà avanti fino a tutto il mese di settembre, la mattina 9.30 / 12.00 e il pomeriggio 16.30 / 19.00. Inoltre, al fine di poter offrire il miglior servizio informativo ai numerosi turisti e campobassani rimasti in città per il Ferragosto, il Comune ha rivolto, proprio alle attività di bar, pasticcerie, pizzerie e ristoranti, l’invito a comunicare alla mail Infopoint@comune.campobasso.it gli orari di apertura delle attività nei giorni fino al 16 agosto.