Share on Twitter

Share on Facebook

Ha espresso soddisfazione Michele Marone, il coordinatore regionale della Lega per il provvedimento adottato dal ministero dell’Istruzione con il quale ha destinato al Molise 2 milioni 550 mila euro, euro grazie al Bando PON Ambienti Didattici Innovativi per la Scuola dell’Infanzia. “Un impegno finanziario reso possibile grazie al lavoro di Matteo Salvini e del sottosegretario Rossano Sasso – ha commentato Marone – Un ulteriore passo avanti a sostegno della scuola. Per la Lega una promessa mantenuta”, ha concluso.