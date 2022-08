“Rocco di Montpellier, storia e agiografia del santo pellegrino”, a Duronia la presentazione del libro di don Erminio Gallo. Domani, 14 agosto 2022, alle ore 18.00, presso la chiesa parrocchiale di Duronia, si terrà la presentazione del libro di don Erminio Gallo. Il programma prevede il saluto di don Gino D’Ovidio, introduce il professor Umberto Berardo, seguirà la relazione di don Erminio Gallo. Rocco di Montpellier, noto come san Rocco ( Montpellier, 1345/1350 – Voghera, notte tra il 15 e il 16 agosto 1376/1379), è stato un pellegrino e taumaturgo francese, venerato come santo dalla Chiesa cattolica e patrono di numerose città e paesi. È il santo più invocato, dal Medioevo in poi, come protettore dal terribile flagello della peste, e la sua popolarità è tuttora ampiamente diffusa, tant’è che un recente studio ha individuato san Rocco come il secondo santo più invocato, dai cattolici europei, per ottenere la guarigione dal Covid-19.