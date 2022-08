Share on Twitter

La Direzione regionale del Partito democratico alla fine dei propri lavori ha definito la griglia delle candidature per le prossime elezioni politiche del 26 settembre. Il segretario Vittorino Facciolla sarà candidato al seggio proporzionale per la Camera; sempre alla Camera, ma al maggioritario a correre sarà la segretaria nazionale dei giovani Dem, Caterina Cerroni. La sorpresa arriva dalle candidature al Senato dove al maggioritario la spunta il Rettore del Convitto Nazionale Mario Pagano, Rossella Gianfagna, candidata in quota al movimento civico “Molise domani”. Insieme a lei, ma al Senato proporzionale, l’ex primario di Chirurgia del Cardarelli, Giuseppe Cecere.