L’Energy Time Spike Devils Campobasso si è assicurata le prestazioni di Enrico Scarpi, sicuramente, un top player per la categoria. Lo schiacciatore classe 1995 ha un palmares importante, sia in Italia che all’estero, con una parentesi in Canada nel campionato dei college. Scarpi è cresciuto nel settore giovanile della sua città Ravenna con la quale nel biennio 2012/2014 ha disputato la Super Lega; poi tre stagioni in cadetteria con Macerata, Viadana e Bolzano- Sudtirol Volley prima di approdare in A2 con la Conad Reggio Emilia, ultime due stagioni in A3 con: Gis Ottaviano e l’Aurispa Lecce. Un giocatore ambizioso: “Ai tifosi mi sento di dire che sono pronto per questa nuova avventura, gli obiettivi della società sono quelli di fare bene e spero insieme ai miei compagni e al mister di iniziare a lavorare per la nuova annata cercando di raggiungerli insieme”. Per la prossima stagione l’EnergyTime Spike Devils Campobasso ha allestito un organico che fosse un condensato di classe, grinta, forza e intelligenza. La società è andata alla ricerca di giocatori motivati, pronti a mettersi in discussione: “Ho scelto Campobasso perché ho creduto nella società e nel progetto tecnico. – prosegue Scarpi – L’ostacolo maggiore è stato quello di dover scendere di categoria, ma parlandoci abbiamo individuato una similitudine degli obiettivi. Ringrazio la dirigenza e il patron Marco Pulitano per la fiducia riposta nei miei confronti e spero di ripagarla al più presto in campo “.

Fonte: Ufficio stampa