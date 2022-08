Migliorano i dati riferiti alla pandemia in Molise.Sono infatti 169 i nuovi contagi nella nostra regione su 1.341 tamponi processati, con il tasso di positività che scende al 12,6%. E’ quanto riporta l’ultimo bollettino Asrem che riporta anche 7 pazienti dimessi dal Cardarelli ed un solo nuovo ricovero in Malattie infettive. Scende così a 19 il numero dei ricoverati per Covid in ospedale, mentre gli attualmente positivi sono 6.113.