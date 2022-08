Ancora una tragedia della strada in Molise. E’ avvenuta nel cuore della notte sulla Bifernina, a poca distanza dal bivio di Palata. In un curvone, con la strada bagnata per la pioggia, due auto si sono scontrate e uno dei due veicoli ha preso fuoco. Un giovane è deceduto e altri tre sono rimasti feriti. Sul posto sono intervenuti il 118, i Vigili del fuoco e le Forze dell’ordine. Raccapricciante la scena che si è presentata ai soccorritori: le auto completamente distrutte, un giovane privo di vita e gli altri feriti che sono stati subito portati in ospedale. La Fondovalle per consentire le operazioni di soccorso e poi la rimozione dei mezzi è stata chiusa al traffico per alcune ore.