Piano di sviluppo “Medio Sannio Green Community”, l’Unione dei Comuni si candida nell’ambito del PNRR. I Comuni dell’Unione di Comuni Medio Sannio, Fossalto, Duronia, Limosano, Molise, Pietracupa, San Biase, Salcito, Sant’Angelo Limosano, Torella del Sannio, Trivento, a seguito di opportuni incontri degli amministratori, hanno manifestato l’intenzione di presentare istanza per ottenere il finanziamento volto alla realizzazione del Piano di sviluppo “Medio Sannio Green Community”, nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Le Green Communities sono comunità locali, tra loro coordinate e/o associate, che intendono sfruttare in modo equilibrato le risorse principali di cui dispongono e che saranno finanziate nella realizzazione di piani di sviluppo sostenibili dal punto di vista energetico, ambientale, economico e sociale. Il Comune di Fossalto è stato individuato quale Comune capofila e referente per conto dell’Unione dei Comuni, e curerà tutti gli aspetti amministrativi, di monitoraggio, di controllo e di rendicontazione degli interventi e delle relative spese ed è l’assegnatario delle risorse finanziarie attribuite al Progetto per la realizzazione di piani di sviluppo di Green Communities.