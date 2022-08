Nel settimanale monitoraggio sull’andamento della pandemia diffuso ogni venerdì dall’Istituto Superiore di Sanità in Molise si registra ancora un calo dell’incidenza dei nuovi casi ogni 100mila abitanti. Ora sono 427 contro i 570 della settimana scorsa. Torna a salire invece l’indice Rt che ora è 1,57 (il più alto d’Italia) mentre era 0,97 venerdì scorso.Salgono anche i ricoveri e per quanto riguarda l’area medica viene superata la soglia di allerta del 15 per cento: i posti occupati passano dall’11,4 al 16,5 per cento. Lieve aumento anche in terapia intensiva, da 5,1 a 7,7. La regione è tra quelle considerate a rischio basso.