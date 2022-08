Notte agitata ad Isernia. Una minicar pochi minuti fa si è schiantata contro la vetrina di negozio di abbigliamento in Corso Risorgimento., creando panico tra i passanti e gli abitanti della zona.

Illeso il conducente del mezzo che secondo i primi accertamenti procedeva a forte velocità lungo uno dei corsi principali della città.

Sul posto i vigili del fuoco di Isernia sono prontamente intervenuti per rimuovere il mezzo dal marciapiede. In corso accertamenti da parte della polizia per verificare se a bordo del veicolo c’erano altri occupanti e se ci sono altri mezzi coinvolti non reperiti sul posto.

Numerose, in questi giorni, sono state le segnalazioni di cittadini che lamentano la presenza di motorini e minicar che sfrecciano a tutta velocità per la città, mettendo a repentaglio la propria vita, quella degli altri, ma soprattutto la quiete pubblica notturna.