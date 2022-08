Nel bollettino covid di oggi – venerdì 12 agosto – i ricoveri sono in calo: al Cardarelli 5 pazienti dimessi e un nuovo ingresso. Scendono a 25 i pazienti in ospedale e di questi uno solo è in terapia intensiva. Si registra però il decesso di una 90enne di Castellino del Biferno. I nuovi contagi sono 138 su 659 tamponi, il tasso di positività scende al 20 per cento. I guariti sono 166.