La Scuola Calcio Elitè Chaminade Campobasso amplia il suo staff tecnico con l’arrivo di mister Roberto Barrea. Un professionista dalle indiscusse qualità tecniche e umane con il quale la società del capoluogo ha già collaborato. Nelle passate stagioni mister Barrea ha svolto il corso collaterale di tecnica individuale che verrà riproposto anche a partire da settembre per tesserati e non. Al neo tecnico della Chaminade Campobasso verranno affidate le categorie Giovanissimi ed Esordienti, con la volontà di partecipare al doppio campionato regionale e provinciale.

Le dichiarazioni di mister Barrea: “Negli anni la Chaminade Campobasso è riuscita a creare un ambiente stimolante per i ragazzi e per gli allenatori. Un progetto serio e la volontà di migliorarsi sono stati questi gli elementi che mi hanno spinto ad accettare la proposta del responsabile Massimiliano Marsella”. La società è entusiasta di aver arricchito il suo staff con un tecnico dal curriculm sportivo importante. Barrea è reduce dall’esperienza con la Primavera del Campobasso, negli ultimi sette anni ha collaborato con diversi club di serie D: vice allenatore e preparatore atletico della Vastese, sempre in quarta serie con l’Isernia e il Termoli; una delle esperienze più importanti il campionato di C2 con il Campobasso di mister Vincenzo Cosco. Inoltre è Consigliere Regionale A.I.A.C Molise ( Associazione italiana allenatori calcio) con delega all’organizzazioni corsi Uefa C e D, con lui diversi allenatori della Scuola Calcio Elitè Chaminade Campobasso hanno conseguito la qualifica. “Quando mi impegno a fare una cosa, la faccio con serietà, passione e dedizione. Mi dedicherò al progetto sia dentro che fuori dal campo, mi interessa solo la crescita dei giovani. – prosegue mister Barrea – Qui tutti vogliamo fare bene, sono rimasto davvero molto colpito da come il club vuole crescere. E credo che lo farà sempre di più”.

Fonte: Ufficio stampa