Tra conferme e nuovi arrivi prende forma la rosa 2022/2023 dell’EnergyTime Spike Devils Campobasso che parteciperà, per il secondo anno consecutivo, al campionato maschile di Serie B. Oggi è il giorno della riconferma di Gianmarco Rescignano. Lo schiacciato di origine campane alla seconda stagione consecutiva in Molise ha dimostrato di avere tutto per essere un protagonista: ha fisico, personalità, sa attaccare ma anche ricevere.

Le dichiarazioni di Gianmarco Rescignano: “Sono molto contento di proseguire il mio percorso in questa squadra e in questa città dove mi trovo benissimo. Ringrazio di cuore la società per avermi accolto nel miglior modo possibile l’anno scorso e di avermi dato fiducia anche per la prossima stagione. – sul nuovo organico specifica – Tra conferme e nuovi arrivi bisogna lavorare duro per ritrovare la giusta chimica in campo e per centrare gli obbiettivi che il gruppo vuole raggiungere. Sarà una stagione delicata, ma sicuramente entusiasmante e con il duro lavoro e la giusta concentrazione negli allenamenti e in partita sono sicuro che riusciremo a toglierci numerose soddisfazioni”.

Rescignano si unisce al liberto Santucci, il centrale Muscarà e il palleggiatore Del Fra. La società di patron Pulitano ha annunciato una rosa competitiva, composta da giocatori di categoria superiore, in grado di recitare un ruolo da protagonista della prossima stagione. La prima giornata di campionato è fissata per l’otto ottobre con la trasferta capitolina di Anguillara.

Fonte: Ufficio stampa