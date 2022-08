Anche in Molise cosi come avvenuto in tutta Italia, il Nas di Campobasso ha effettuato controlli a villaggi turistici e parchi con piscine. 12 complessivamente le strutture ispezionate. Al termine delle verifiche un titolare è stato segnalato alla magistratura per la violazione delle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e altri 6 gestori alle autorità sanitarie per la non corretta attuazione delle norme di autocontrollo Hccp e per carenze igienico- sanitarie e strutturali.