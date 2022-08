Share on Twitter

Si terrà il venerdì 18 agosto, presso la Villa Emigrante di Monacilioni, la tappa numero 3 della nuova stagione dei tornei di calcio balilla organizzati da Trivisonno Biliardi e Giochi. Ospiti della associazione Pro Loco del paese al via l’ennesima tappa estiva all’aperto, a partire dalle ore 19.00 del prossimo venerdì. Sara possibile iscriversi entro la mezzanotte del giorno precedente all’evento. Nella settimana successiva, e precisamente martedì 28 agosto, si varcheranno invece i confini abruzzesi: tappa 4 a Civitella Alfedena, ospiti del Caffè Camoscio di Salvatore Torella. Iscrizioni già aperte per entrambi i tornei. Si ricorda ai partecipanti che i tornei sono amatoriali e che non è permessa la partecipazione di giocatori professionisti.

Fonte. Ufficio stampa