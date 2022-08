Share on Twitter

Ad Agnone arriva una nuova rievocazione storica. Il Comitato di Quartiere “Agnone Centro” ha organizzato una mattinata di ritorno al passato, un ritorno ai giorni in cui le lavandaie del centro altomolisano si recavano ai lavatoi per la pulizia dei propri capi.

Vestite in costumi d’epoca, le donne del comitato hanno portato canestri colmi di panni nei pressi della fonte situata nella zona della valle San Lorenzo. Ed è proprio lì che le lavandaie, con buona volontà e olio di gomito, hanno lavato gli abiti utilizzando sapone naturale prodotto dal grasso del maiale.

La rievocazione ha catturato l’attenzione di cittadini e visitatori che hanno accompagnato le donne in un viaggio nelle antiche tradizioni agnonesi. Al termine della mattinata e con i vestiti ormai asciutti, le lavandaie si sono rimesse in marcia insieme ai loro uomini “d’epoca” per fare ritorno nelle proprie case. L’appuntamento nel passato si rinnoverà il 21 agosto alla fontana del mercato e il 4 settembre alla fontana della zona di Maiella.

Di seguito, la gallery con tutte le immagini dell’evento: