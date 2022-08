Un’estate ricca di eventi a Castel del Giudice, tra musica, mostre fotografiche e personali di pittura, osservazioni astronomiche, giochi per bambini, gospel, cinema in piazza e la magia degli spettacoli di strada del Casteldelgiudice Buskers Festival, il 17 agosto 2022.

Dopo il percorso itinerante Transumanze Interiori alla scoperta delle storie che animano la comunità di Castel del Giudice e i primi appuntamenti con le Stelle nel Borgo, da non perdere il 10 agosto lo spettacolo di Smart Jazz alle 21.30 con Giulia Maselli e Mario Farina. L’11 agosto 2022 torna la storica Sagra della Pallotta, 31° edizione organizzata dalla Pro Loco di Castel del Giudice della festa dedicata alla più gustosa ricetta tipica del territorio: la Pallotta cacio e ova. Durante la serata non mancherà la gara del “Mangia Pallotte”, sfida a tempo in cui viene premiata la persona che riesce a mangiare più pallotte, diventando così il pallottaro dell’anno. Il 12 agosto si esibirà in Piazza Marconi alle 21.00 il gruppo folkloristico, il 13 invece è dedicato al super karaoke in piazza. Il 14 agosto è la serata di Gospel in the Church (ore 18.30 nella Chiesa Madre) con l’Isernia Gospel Choir in concerto. Il 16 agosto torna l’appuntamento con Malto Rock, festa della birra locale Malto Lento con esibizione del gruppo rock The Echo.

Evento di punta dell’estate è il Casteldelgiudice Buskers Festival il 17 agosto 2022, 7° edizione della rassegna internazionale di arte di strada del Molise con artisti provenienti dall’Italia, Cuba, Messico e Argentina, che metteranno in scena spettacoli divertenti e coinvolgenti tra musica, acrobazie, comicità, giochi con il fuoco, teatro e magia. Si comincia alle 16.00 con i giochi per i bambini. Alle 18.00 apre l’area street food e alle 20.00 iniziano gli spettacoli. Il festival rientra nel progetto “Turismo è Cultura” dell’assessorato al turismo e alla cultura della Regione Molise.

L’estate di Castel del Giudice continua il 18 agosto con il cinema in piazza, il 19 con la giornata di Legambiente, una passeggiata ecologica a partire dalle 9.30 a cura del circolo Legambiente “E. Cavaliere”. Il 20 sarà la volta di Sapori dal Mondo, degustazione di cucina multietnica con musica e balli, in collaborazione con il progetto SAI di Castel del Giudice (inizio ore 19.30). Il 21 agosto, a Borgotufi, l’albergo diffuso, c’è l’ultimo evento di “le Stelle nel Borgo – tra storie e leggende”, in collaborazione con Turismo in Molise. Si comincia alle 19.00 con una passeggiata narrativa a cura di Paolo Pasquale che guiderà i partecipanti tra le foto della mostra fotografica #ilMoliseacasatua con immagini dei luoghi noti e più insoliti del Molise esposte tra le casette del borgo. Si continua alle 20.30 con una cena dedicata al Ristorante del Borgo. Poi alle 22.00 sotto una coperta di stelle luminose si partecipa all’osservazione astronomica, ammirando costellazioni e pianeti con la narrazione di miti e leggende.