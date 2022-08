Anziani in condizione di fragilità, il Comune di Trivento apre le domande per l’assistenza tutelare di base. L’Assistenza Tutelare di Base intende potenziare il sistema della presa in carico socio-sanitaria domiciliare mediante l’erogazione di un servizio svolto da operatori qualificati (OSS) in favore di anziani appartenenti a nuclei familiari “deboli”, di età superiore ai 65 anni affetti da patologie gravi che si trovino in condizione di non autosufficienza grave o in condizioni di fragilità socio-ambientale. Questo tipo di assistenza – si riporta nell’avviso consultabile sul sito istituzionale dell’Ente – non sostituisce né quell’infermieristica, né quella riabilitativa, ma è finalizzata alla prevenzione, al mantenimento e al recupero delle potenzialità residue della persona per permettergli di restare al proprio domicilio e nel proprio contesto di relazione. La domanda di ammissione al servizio dovrà essere inviata in busta chiusa, all’indirizzo dell’ATS di Campobasso: “Ufficio di Piano – Via Cavour 5” nelle seguenti modalità: inoltrata a mezzo raccomandata A/R (non farà fede il timbro postale, ma la data di ricevimento); consegnata a mano previo appuntamento telefonico al numero 0874-405598 nei giorni di: martedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00; giovedì dalle ore 15.30 alle 17.30; inoltrata a mezzo PEC dell’Ambito: comune.campobasso.ambitosociale@pec.it, utilizzando l’apposito modello disponibile sul sito internet dell’Ambito Territoriale Sociale di Campobasso, nonché presso lo Sportello Unico dei Servizi alla Persona, sito a Campobasso in via Cavour 5 (piano terra) e presso l’Ufficio Sociale del Comune. Alla domanda dovrà essere allegata: certificazione attestante l’invalidità al 100% – documentazione sanitaria da cui si evincono eventuali patologie dell’anziano; Copia documento d’identità del richiedente in corso di validità, e di colui che presenta istanza, se diverso dal richiedente; Attestazione e/o autocertificazione ISEE socio sanitario del beneficiario in corso di validità. L’Istanza dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 24 agosto 2022.