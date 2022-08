Memorial “Luciano Minichillo” a Trivento, successo per la Tribute band Laura Pausini con la cantante Veronica Creo. Ad organizzare la serata, presso la piazzetta del Sorriso, è stata la scuola di musica Danilo’s Student di Trivento. “Ringrazio Danilo Minichillo e Veronica Berardi per la splendida serata offerta – riferisce il sindaco Corallo – un spettacolo per ricordare il nostro caro Luciano, persona sempre pronta ad impegnarsi per la comunità e che ho avuto anche come consigliere comunale. Uno spettacolo musicale che ha soddisfatto i tanti presenti – conclude Corallo – nell’accogliente piazzetta del Sorriso, oggetto di recente progetto di rifinitura. Ringrazio tutti coloro che si sono adoperati per la riuscita della serata, con ospite il nostro Gino Stinziani, ex campione di pugilato, nonché agente di scorta ad alte personalità politiche della Repubblica, al quale abbiamo conferito un riconoscimento simbolico a nome della cittadinanza tutta. Ringrazio i rappresentanti dell’amministrazione comunale presenti, il vice sindaco Sandra Stinziani, gli assessori Nazario Felice e Lorena Scarano, assieme ai consiglieri di maggioranza Angelica Nicodemo e Diego Scarano”