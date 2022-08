Covid, c’è una nuova vittima al Cardarelli, è una 86enne di Campobasso che era ricoverata nel reparto di malattie infettive. Per quanto riguarda i contagi, i nuovi positivi sono 220 su 1.022 tamponi, il tasso di positività scende al 21,5 per cento. Salgono ancora i ricoveri: in ospedale nelle ultime 24 ore 3 nuovi ricoveri e un paziente dimesso. Sono ora 31 i pazienti covid assistiti, 2 di questi sono in terapia intensiva. I guariti nell’ultimo bollettino sono 86.