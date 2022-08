Rientra l’emergenza Covid nella residenza per anziani di Trivento, riaperte le visite ai familiari. Si sono tutti negativizzati gli ospiti della residenza per anziani di via Cappuccini a Trivento. Dopo un mese dal focolaio che ha interessato tutti gli anziani, circa 30, l’emergenza è finalmente rientrata. Ricordiamo che in quella occasione, alcuni cittadini dimostrarono la loro vicinanza alla struttura con una manifestazione colorita nel piazzale dell’istituto Sant’Antonio di Padova, oggi invece è stata esposta una scritta gonfiabile del tutto emblematica “Negativi”, sulla parete d’ingresso e utilizzato dal personale interno un motto calcistico ma alquanto pertinente: la gente come noi non molla mai.