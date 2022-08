Share on Twitter

L’ultimo bollettino Asrem che riporta 261 nuovi contagi su 699 tamponi refertati, con il tasso di positività al 37%. 4 i nuovi ricoveri in Malattie infettive, mentre i guariti sono 144. Gli attualmente positivi in Molise sono 5.765 mentre i pazienti ricoverati al Cardarelli per Covid sono 30.