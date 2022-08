Si chiamano “Feste di Mefite” e sono tra gli eventi più singolari dell’estate molisana. Il festival promosso a Sant’Agapito dall’associazione Mamerte è alla sua terza edizione e ha come obiettivo la valorizzazione dei luoghi della montagna del paese con un calendario fatto di oltre 40 eventi, da mattina a sera, un calendario che si apre dopodomani mercoledì 10 agosto per concludersi sabato 13. Questa mattina in conferenza stampa al palazzo ex Gil di Campobasso la presentazione con l’assessore regionale al Turismo e alla Cultura Vincenzo Cotugno e con l’organizzatore Ernesto Magnifico dell’associazione Mamerte. Nel programma mostre, laboratori dedicati alle tradizioni, workshop, tavole rotonde, concerti, spettacoli per bambini, trekking, mercatini, osservazione delle stelle, sport, presentazioni di libri, escursioni e mercatini. Il festival di Sant’Agapito, altra particolarità, sarà totalmente ecosostenibile con eventi senza energia elettrica e musica esclusivamente acustica.