Tre giorni per tre appuntamenti dell’Aut Aut Festival da non perdere si terranno domenica 7, lunedì 8 e martedì 9 agosto rispettivamente a Capracotta, Campomarino e Montecilfone con tre autori (due locali ed uno nazionale) che hanno ricevuto decine di Premi e riconoscimenti, osannati dalla critica e adorati dal pubblico si tratta di Nicola Mastronardi, Simonetta Tassinari e Alessandro Paolucci in arte DIO.

7 AGOSTO – CAPRACOTTA

Obiettivo del festival è come sempre quello della valorizzazione delle più belle location del Molise ed ecco allora che si inizia domenica 7 agosto con un trekking narrato con partenza da Capracotta. Un viaggio emozionante nato dalla collaborazione tra Aut Aut festival e l’associazione Sentieri Olistici che prevede un cammino di 9 km che da Capracotta segue un anello toccando alcuni punti Cardin per la storia dei Sanniti e del Molise e rientro a Capracotta proprio nel giorno della festa della ‘Pezzata’ piatto tipico molisano.

A guidare il gruppo di camminatori saranno le guide Cristiano Peroni e Ruggero Ruggiero mentre lo scrittore e autore televisivo Nicola Mastronardi racconterà il suo libro ‘Viteliu’ dedicato proprio ai Sanniti leggendone alcuni brani e contestualizzando le gesta dei padri fondatori alle tappe del cammino.

Per partecipare è necessaria la prenotazione chiamando i numeri di telefono 3280990653 / 3497220061

8 AGOSTO – CAMPOMARINO

Simonetta Tassinari è protagonista dell’evento Aut Aut Festival ambientato nell’elegante cornice di Palazzo Norante a Campomarino. Grazie alla collaborazione oramai annuale tra il Festival e l’Istituzione Centro servizi turistici e culturali Campomarino gli ospiti saranno accolti sulla terrazza del Palazzo e potranno degustare un calice di vino delle Tenute Martarosa, partner del festival. L’autrice, intervistata dalla curatrice del festival la giornalista Valentina Fauzia, presenterà il suo ultimo libro “Le donne dei Calabri di Montebello”, una saga familiare che ha per protagoniste le donne e tratta diversi temi tra cui quello del rapporto tra la scienza e le donne.

Si inizia alle 21.30 e l’ingresso è libero.

9 AGOSTO – MONTECILFONE

‘Il Molise esiste e Dio c’è’ questo il titolo dell’evento di martedì 9 agosto che si terrà a partire dalle ore 19.30 al Chiosco nel Bosco nel bosco di Corundoli a Montecilfone.

L’autore Alessandro Paolucci conosciuto e seguito da centinaia di migliaia di follower sui social con alias @DIO nella bellissima natura del Bosco di Corundoli a Montecilfone ci parlerà del suo libro “Storia stupefacente della filosofia” nato da un pensiero fisso: “Ma i filosofi cosa si fumavano?”.

Alessandro Paolucci condurrà il pubblico in un curioso viaggio nella filosofia attraverso le sostanze consumate dai suoi più eminenti protagonisti: dagli esperimenti con l’hashish di Walter Benjamin a quelli con la cocaina di Sigmund Freud, dalla probabile tossicodipendenza dell’imperatore filosofo Marco Aurelio all’Lsd che Ernst Jünger assumeva insieme all’amico Albert Hofmann. Paolucci scrive una vera e propria contronarrazione psicotropa del pensiero occidentale, muovendosi tra le epoche e i continenti, tra le cerimonie dei Misteri Eleusini cui ebbe probabilmente accesso Platone – durante le quali i partecipanti andavano in trance sorseggiando il misterioso ciceone – e l’Hotel della Posta di Rapallo nelle cui stanze Friedrich Nietzsche curava la sua emicrania stordendosi di oppiacei, fino a raggiungere il deserto della Death Valley teatro dei trip del visiting professor Michel Foucault.

Dopo la presentazione del libro seguirà la cena a base di panini di pesce (e carne) ed i celebri cocktail di Maxi Vicentino del “Chiosco nel Bosco”.

Ingresso libero

Per la cena al Chiosco nel Bosco è necessaria la prenotazione chiamando il numero di telefono 3285783847.