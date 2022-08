Le iscrizioni al prossimo anno scolastico della Scuola dell’Infanzia Sant’Antonio di Padova di Campobasso sono ancora aperte. Il Presidente Padre Lino Jacobucci e la direttrice Erika Cieri terminato il campus estivo del mese di luglio non ha interrotto il loro lavoro in vista della ripresa delle attività.

L’istituto è aperto a tutte le bambine e i bambini di età compresa dai sei mesi ai sei anni. La direttrice Erika Cieri sta definendo l’offerta formativa del prossimo anno scolastico: “Molto importante per i bambini è la routine. Proporre momenti della giornata che si ripresentano in maniera costante e ricorrente legati all’accoglienza, al benessere e all’igiene sono elementi fondamentali per regolarizzare i loro ritmi. – sulle attività – Stiamo ultimando la selezione delle attività da svolgere durante l’anno scolastico, l’obiettivo è quello di potenziare le loro competenze personali, cognitive, affettive e comunicative”. La scuola dell’infanzia Sant’Antonio di Padova di Campobasso intende, con le sue attività educative giornaliere, promuovere la formazione integrale del bambino nella sua individualità e irripetibilità, così che siano sviluppate tutte le sue potenzialità. Gli alunni verranno coinvolti in attività in grado di sviluppare: l’identità, l’autonomia, delle competenze e li avvia alla cittadinanza. L’apprendimento avviene attraverso l’azione, l’esplorazione, il contatto con gli oggetti, la natura, l’arte, il territorio, in una dimensione ludica, da intendersi come forma tipica di relazione e di conoscenza. Particolare attenzione verrà data all’attività motoria, con la fattiva collaborazione di società sportive presenti sul territorio regionale che con i loro istruttori qualificati svolgeranno delle giornate dedicate.

Per maggiori informazioni: scuola.mat.santantonio@gmail.com oppure 0874/92122

Fonte: Ufficio stampa