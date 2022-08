Contagi ancora in calo in Molise. Secondo il settimanale monitoraggio sull’andamento della pandemia, diffuso dall’Istituto Superiore di Sanita’, l’incidenza dei casi ogni 100mila abitanti continua a calare e ora e’ a quota 570 contro i 717 casi della settimana scorsa. Per quanto riguarda l’indice Rt, scende da 1,01 a 0,97. Invariata la situazione dei ricoveri in area medica: i posti occupati restano l’11,4 per cento. In terapia intensiva invece si passa dal 2,6 al 5,1 per cento. Il Molise è tra le regioni classificate a rischio ‘basso’.