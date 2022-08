Sabato prossimo, 13 agosto, alle ore 18:30, la piazza Municipio di Frosolone ospiterà la presentazione del libro “Frosolone ieri… un passato da non dimenticare e valorizzare”. L’opera racchiude le testimonianze delle persone che portano Frosolone nel cuore e che, insieme a una ricca documentazione e alla attenta ricostruzione storica, restituiscono il ricco catalogo delle tante energie che la comunità frosolonese ha espresso in ogni ambito.

Un modo, dunque, per riappropriarsi di una parte di storia che inizia da lontano e che ha reso il borgo un bacino di meraviglia e incanto per i turisti e non solo.

Durante la presentazione interverranno l’autore Egidio Di Iorio e il professor Enzo Di Nuoscio.

Il dibattito sarà moderato da Fatima Fraraccio. L’evento è promosso dalla Pro Loco Frosolone e dall’associazione culturale “Centro Storico Frosolone”.