Rispetto allo scorso anno le previsioni di assunzioni nel mese di agosto sono in aumento, in calo rispetto al mese precedente, complice l’incertezza per il contesto internazionale, con il conflitto in Ucraina, quello economico e politico. A dirlo sono i dati del Bollettino del Sistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere e Anpal, che elabora le previsioni occupazionali di agosto. Sono 285mila i lavoratori ricercati dalle imprese in tutta Italia e circa 1,3 milioni per l’intero trimestre agosto-ottobre. Rispetto a un anno fa le previsioni delle imprese sono in crescita con +27mila assunzioni programmate nel mese e +70mila nel trimestre. In Molise l’andamento segue la tendenza nazionale, con le assunzioni previste nel mese di agosto, pari a circa 1.140 unità, in aumento rispetto a quelle programmate un anno fa del 20%. Il confronto con il mese precedente registra, anche in Molise, una flessione della domanda di lavoro, con circa 1.100 assunzioni previste in meno. L’industria molisana nel suo complesso prevede di assumere circa 380 profili professionali , di cui poco più di un terzo da impiegare nel manifatturiero e la restante parte nelle costruzioni. Il settore dei servizi prevede circa 760 assunzioni, in crescita del 18,8% rispetto allo scorso anno. In termini assoluti, è il comparto dei servizi di alloggio, ristorazione e dei servizi turistici ad esprimere la domanda più elevata con circa 260 assunzioni programmate, in aumento rispetto ad un anno fa del 13,0%. Seguono il commercio con +28,6% sull’anno),i servizi operativi di supporto alle imprese e alle persone, +23,1% sull’anno) e i servizi alle persone +7,1% sull’anno. Ad agosto, la difficoltà di reperimento dichiarata dalle imprese molisane riguarda complessivamente il 36,7% delle assunzioni programmate (3 punti percentuali in più rispetto allo scorso anno). La motivazione principalmente indicata dalle imprese è la “mancanza di candidati”, dei profili ricercati. Segue quella collegata alla “preparazione non adeguata dei candidati” , che vale per l’11% delle figure cercate.