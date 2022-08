L’EnergyTime Spike Devils Campobasso con grande soddisfazione comunica che anche per la stagione 2022/2023 il libero Marco Santucci farà parte della rosa che prenderà parte al campionato di Serie B. Un tassello importante per l’organico di mister Maniscalco. Sul valore del giocatore non c’erano dubbi lo scorso anno quando il libero di Campobasso, con un lungo passato nelle serie maggiori, ha messo in mostra non solo le proprie qualità tecniche e fisiche ma anche un forte attaccamento alla squadra, pronto a cambiare ruolo nei momenti di necessità.

Ecco le dichiarazioni a caldo di Marco Santucci: “Sono davvero contento di giocare ancora con la maglia della mia città. Lo scorso anno ci è mancato il guizzo finale, siamo arrivati a un passo dall’atto decisivo. Questo ci ha lasciato un pizzico di rammarico ma allo stesso tempo molto orgoglio e grande consapevolezza delle nostre qualità. Sicuramente lo scorso anno abbiamo disputato un buon campionato che ha ricreato entusiasmo e interesse intorno a questo sport – sugli obiettivi – Credo che potremo toglierci nuove soddisfazioni e darne al nostro pubblico: vogliamo competere e lottare per le prime posizioni, puntiamo a fare bene e ottenere traguardi che possano far sognare i tifosi”.

L’EnergyTime Spike Devils Campobasso ha tutte le intenzioni di allestire un organico competitivo in grado di ben figurare nel nuovo girone G insieme a formazioni laziali e sarde. Al sestetto di patron Marco Pulitano l’onere e l’onore di rappresentare il Molise sui campi nazionali della pallavolo maschile.

Fonte: Ufficio stampa