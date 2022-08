Sono state presentate in mattinata, in una conferenza stampa tenuta nella Biblioteca del Consiglio regionale, le iniziative inserite nella “Giornata della Montagna Molisana”.

La Giornata, istituita con legge regionale n. 15 del 2003, è organizzata dalla Presidenza del Consiglio regionale così come stabilito dalla legge regionale n. 4 del 2019.

Le iniziative si terranno (vedi programmi allegati), come ha spiegato il Presidente dell’Assemblea legislativa regionale, Salvatore Micone, a Frosolone nelle giornate del 10 e 11 agosto prossimo, e sono finalizzate a promuovere il territorio molisano attraverso la montagna e le sue tante peculiarità paesaggistiche, ambientali, culturali, artigianali e artistiche.

Gli eventi spalmati nella due giorni frosolonese, sono stati realizzati in collaborazione con il Comune, con la Proloco e con l’Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche (AIGAE), i cui rappresentanti erano anch’essi presenti nella conferenza stampa.

Tra i vari appuntamenti 10 escursioni (due delle quali in notturna), con altrettanti percorsi sulla montagna di Frosolone organizzate da 14 guide AIGAE, che quest’anno, peraltro, festeggia il trentennale della presenza in Molise. Non mancheranno poi laboratori didattici per i mestieri della montagna, ai quali si aggiunge la possibilità di visitare i musei comunali e di assistere, nei locali del Palazzo Municipale, a diversi spettacoli di intrattenimento.

La Giornata della Montagna -è stato spiegato nell’incontro con i giornalisti molisani- si inserisce in un più ampio cartellone di iniziative previste nella prossima settimana nel comune di Frosolone, finalizzate a promuovere il territorio e ad intrattenere residenti e cittadini.