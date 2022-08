Estate da vivere a Montefalcone nel Sannio 2022. Dopo alcune iniziative già svolte, come il torneo di calcetto, la caccia al tesoro, i memorial Sofia Ferrara e Beth, la sagra del baccalà, il programma estivo torna sabato 6 agosto con i 40 anni degli Ideas, alle 21.30 in piazza del Popolo. Domenica 7 agosto, il convegno e la presentazione Mostra artigianale, appuntamento alle ore 18 presso la chiesa conventuale a cura dell’associazione Toma Toma ( domenica 7/ venerdì 12, laboratorio artigianale presso vecchio mulino, a cura dell’associazione Lancia Sannita). Martedì 9, alle ore 21 piazza del Popolo, Festival del Folklore, a cura dei Toma Toma. Il 12 e il 13 agosto, alle 20.30 presso l’ex bocciodromo, week end beer festival. Il 14 agosto, festa della Montagna, teatro e rassegna organetti, ore 21.30 in Montagna. Il 18 agosto racconti e musica, di Roberta Natarelli, alle ore 19, presso il chiostro conventuale. Venerdì 19, il torneo di Risiko, alle 16 a piazzetta Belvedere. Il 26 e 27 agosto, Triathlon popolare, alle ore 16 in piazzetta Belvedere, a cura della Pro loco Maronea. Domenica 28 agosto, festa di fine estate, ore 20, piazza del Popolo, a cura della Pro Loco Maronea. Chiude il programma estivo, la presentazione del libro di Sebastiano Di Maria , alle 18.30 piazzetta del sole, a cura della pro Loco Maronea, associazione che presenta anche il Cineforum, lunedì 22/ giovedì 25, presso piazza Marconi.