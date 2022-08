I dati Covid in Molise con il bollettino dell’Asrem. Cala il numero dei nuovi positivi che sono 100 su 745 tamponi processati. Tasso di positività che scende al 13,4%. 36 i casi di Campobasso, numeri inferiori negli altri comuni interessati. Da registrare un ricovero in Malattie infettive e nessuna dimissione. I guariti sono 99. Sono 22 i pazienti con Covid in cura al Cardarelli, dei quali 1 in Terapia intensiva. Gli attualmente positivi nella nostra regione sono 5396.