Disavventura in via Duca degli Abruzzi a Termoli, per un ragazzo di 24 anni, in vacanza con i genitori. Due giovani di nazionalità straniera, poi identificati dai carabinieri, si sono avvicinati al turista, uno dei due lo ha spinto e gli ha strappato la catenina che aveva al collo, ferendolo. Prima di fuggire, i due balordi lo hanno minacciato dicendo che conoscevano l’indirizzo di casa.

Il ragazzo, per alcuni minuti sotto shock, ha poi denunciato tutto ai carabinieri.