A pochi giorni dalla presentazione delle liste, parla Michele Marone, commissario regionale della Lega in Molise. Tra le tante, sono tre le questioni principali che il Carroccio porta avanti con particolare attenzione: pace fiscale, sicurezza e lavoro.

Sulle prossime elezioni politiche quello di Marone è un nome in corsa per uno dei seggi di peso, ma lui non fa distinzioni. Sono un uomo di partito e mi candiderò comunque, quale che sia il ruolo che mi sarà assegnato. Poi annuncia la prossima visita di Salvini in Molise.