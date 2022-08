L’associazione culturale Notti Mediterranee di Roccavivara annuncia il concerto di Branduardi. “Il concerto dell’artista Angelo Branduardi, fortemente voluto dall’Associazione culturale Notti Mediterranee di Roccavivara – fa sapere il Presidente Ottavio Antenucci – gia’ annullato lo scorso 4 settembre 2021 per mancata autorizzazione del sindaco di Roccavivara, dopo nuova richiesta e nuovo rifiuto e diniego per l’esibizione nello spazio attrezzato di Canneto, si terra’ il giorno 9 agosto presso l’arena “E. Morricone” di Vasto alle ore 21,30.

Lo spazio attrezzato di Canneto, per la pecularieta’ del posto, nel corso degli anni, ha visto gia’ esibirsi ed accogliere nomi di fama e di spessore culturale quali, per fare qualche nome: Paola Pitagora, Roberto Alpi,Katia Ricciarelli, Lello Arena,Federico Salvatore, Debora Caprioglio, Giobbe Covatta, Pino Strabioli, Marina Confalone, Maurizio Santilli, finalissima di Miss Italia regionale ecc.. Il piccolo comune molisano ha nuovamente perso – continua Antenucci – un’occasione per pubblicizzare il suo meraviglioso e affascinante Santuario nel quale ben si inserisce il repertorio dell’artista nel cantare e recitare la vita di San Francesco e del suo cammino per la ricerca della fede. Nel motto di Notti Mediterranee si legge: “La cultura e’ ornamento della buona sorte”. La cultura arricchisce in continuazione. Proporre iniziative culturali, veicolare messaggi e valori non smette mai di arricchire patrimoni di conoscenze ed esperienze acquisiti, ma che devono essere mantenuti vivi e possono essere condivisi all’interno della comunità. Conservare il sapere di un territorio e saperlo coniugare con proposte nuove e secondo modelli alternativi da’ modo di allargare notevolmente gli orizzonti.

Il presidente e i soci dell’associazione – conclude Antenucci – nel prendere atto del rifiuto, dettato da motivazioni futili e ostruzionistiche come per il precedente diniego, hanno trovato nell’amministrazione comunale di Vasto tanta ospitalità ed entusiasmo nell’accogliere, da subito, la richiesta di Notti Mediterranee per lo svolgimento del concerto nella loro meravigliosa località. La manifestazione arricchisce ancora di piu’ il gia’ interessante tabellone degli eventi in programma.

Il presidente Ottavio Antenucci, a nome dei soci, esprime un forte e sentito grazie al Sindaco di Vasto e alla sua giunta per la sensibilita’ dimostrata e non puo’ esimersi dal ritenersi contrariato ed amareggiato per aver dovuto far ricorso ad altro sito: Occasionissima sprecata per la “ sventolata” promozione e conoscenza del territorio. Notti mediterranee crede profondamente nelle potenzialità turistiche del Molise e della Valle del Trigno; per questo motivo, seppure ostacolati dalla ottusaggine e cecità culturale e mentale di taluni amministratori locali, continua a fare la propria parte nel rispetto di quanti vogliono cogliere opportunità di crescita”.