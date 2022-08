Una serata con il naso all’insù per osservare le le luci del firmamento. A Castel del Giudice l’evento “Le stelle nel borgo” organizzato dal Comune, dall’albergo Borgotufi e dal blog Turismo in Molise, ha catturato l’attenzione di numerosi visitatori che hanno potuto apprezzare i paesaggi e la tranquillità del borgo altomolisano. Prima la visita alla mostra fotografica de “Il Molise a Casa tua”, poi laser al cielo per osservare particolari costellazioni e restare in ascolto di miti greci, l’iniziativa guidata dal blogger Paolo Pasquale ha alimentato le fantasie del gruppo di curiosi.

Tra un racconto su Zeus e uno sguardo alle costellazione del dragone, non è mancato il buon cibo. L’albergo diffuso di Borgotufi ha offerto ai visitatori un gustoso menù composto da piatti realizzati con prodotti locali.

Presto a Castel del Giudice gli occhi saranno puntati nuovamente alle stelle. L’appuntamento astronomico si rinnoverà l’8 e il 21 agosto prossimi.