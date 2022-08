Nuove risorse per garantire i livelli essenziali delle prestazioni sociali, in particolare per persone con disabilità e anziani non autosufficienti. E’ quanto prevede il Piano nazionale per la non autosufficienza 2022-2024, predisposto dal Ministero del Lavoro di concerto con Salute e Mef, a cui la Conferenza delle Regioni ha dato il suo via libera. L’ok dei governatori riguarda in particolare la programmazione nazionale delle risorse afferenti al Fondo. A presiedere la Conferenza delle Regioni che si è svolta oggi è stato il presidente del Molise, Donato Toma. Il Fondo per le non autosufficienze nel triennio 2022-2024 stanzia 822 milioni di euro nel 2022, 865,3 milioni di euro nel 2023 e 913,6 milioni di euro nel 2024. “Sulla base delle indicazioni nazionali saranno le Regioni – ha detto Toma – ad adottare un Piano regionale per la non autosufficienza, con la programmazione degli interventi e dei servizi necessari per l’attuazione, facendo ricorso al fondo nazionale, eventualmente integrato con risorse proprie. I piani Regionali – ha concluso – scaturiranno dopo il confronto con autonomie locali, parti sociali ed enti del Terzo settore e prevedranno il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità e delle persone anziane non autosufficienti”.