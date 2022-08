Pronto il cartellone E….. State a Salcito 2022. Il cartellone estivo realizzato in collaborazione con la Pro Loco Salcitana, la Parrocchia San Basilio Magno, l’Asd Salcito e con il patrocinio del Comune di Salcito. Si parte il 10 agosto, alle ore 20.00 in contrada Pietravalle, con lo stadio gastronomico in compagnia della banda Piazzolla. Il 12 agosto, alle 18.30, scalinata San Basilio, aperilibro con Giovanni Mancinone, vincitore del primo premio Piersanti Mattarella con il libro Molise Criminale. Il 16 agosto, alle 18.30, l’inaugurazione del defibrillatore Dae semiautomatico, donato dalla Pro Loco Salcitana al Comune di Salcito. Sempre il 16, alle 21.30 la serata Bimbo, presso il campetto da tennis, con lo spettacolo Il magico mondo dei burattini. Il 17 agosto, con inizio alle 21.30, presso il centro storico, la terza edizione di Arti e Mestieri. Infine, il 22 agosto ci sarà la giornata dell’anziano, alle 21.30, presso piazza Michele Pietravalle, con musica dal vivo, tributo a Lucio Dalla. Il cartellone estivo prevede, inoltre, alcuni appuntamenti religiosi. Si inizia il 9 agosto, con la festa di San Nicola, presso la chiesetta in contrada Fonte le Frassi, si terrà la messa alle ore 11.00. Poi il 10 agosto la festa di San Lorenzo, con due messe alle 11 e alle 18 presso la chiesa in contrada Pietravalle. Il 14 agosto, la veglia Mariana, alle ore 21.30 santo Rosario e fiaccolata in onore di Maria Santissima. Il 15 agosto festa di Maria Santissima Assunta in cielo, con due messe alle 11 e alle 18. Il 16 agosto processione e messa al cimitero, alle ore 18.00. Il 19 agosto festività in onore di San Rocco: alle ore 9 è previsto l’arrivo della banda Città di Gioia del Colle, alle 10.45 la Giornata del ricordo dei caduti di ogni guerra, con previste due messe alle 11 presso il Parco delle rimembranze, alle 18 nella chiesa di Santa Maria delle Grazie, alle 21.30 grande concerto bandistico. Il 22 agosto, in occasione della festa dell’anziano, alle 17.30 ci sarà la messa presso la Fontana la Cannelluccia. Infine, sono previste delle escursioni con prenotazione obbligatoria: chiedere di Danilo al 3477061247. Poi ancora eventi del Cai Molise, chiedere di Davide di Sabato al 3357764873. Eventi live allo Smilz Pub, contattare il 3272935689.