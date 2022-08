Si è svolta lo scorso giovedì, ospiti del Bar Biferno di Vittorio Angiolillo a Lucito, la prima tappa della stagione 5.0 del torneo itinerante di calcio balilla organizzato da Trivisonno Biliardi e Giochi di Campobasso. Dopo due anni e mezzo di stop forzato causa pandemia, l’azienda guidata da Massimo Trivisonno torna a proporre freschezza e divertimento in piazza! Si è svolta lo scorso giovedì, ospiti del Bar Biferno di Vittorio Angiolillo a Lucito, la prima tappa della stagione 5.0 del torneo itinerante di calcio balilla organizzato da Trivisonno Biliardi e Giochi di Campobasso. Dopo due anni e mezzo di stop forzato causa pandemia, l’azienda guidata da Massimo Trivisonno torna a proporre freschezza e divertimento in piazza!

Si è deciso di ripartire esclusivamente con le tappe all’aperto per le prime edizioni, non a caso con tappe estive: l’auspicio è quello di continuare anche per l’autunno e l’inverno, seguendo le eventuali indicazioni/regolamentazioni Covid-19 che eventualmente seguiranno. Lo scorso giovedì, negli spazi messi a disposizione da Graziano e Vittorio Angiolillo, si è provato a riproporre un torneo sulla falsariga dei tanti effettuati dal 2015, prima che le vite di tutti fossero condizionate dagli eventi che conosciamo. L’entusiasmo palpabile, l’atteggiamento sportivo dei giocatori, il clima rilassato ed allegro sono stati buon punto di partenza per il ritorno ai tornei di calcio balilla! Il prossimo appuntamento è per questo giovedì, 4 agosto, a Salcito, presso lo Smilz Pub di Donato Ciafardini. Chiusura iscrizioni alla mezzanotte di domani.

Fonte: Ufficio stampa