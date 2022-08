E’ tornata con grande successo, sulla scalinata del Folklore a Termoli, l’iniziativa “Noi termolesi: scattiamoci una foto 2022”, fortemente voluta e organizzata da Tina Menadeo e Maurizio Pezzotta che hanno richiamato a raccolta numerosi residenti e coloro che nativi del posto tornano in vacanza da mete lontane.

Alle 19 in punto, uno dei posti più caratteristici della città si è trasformato in un fantastico set fotografico.

Una foto, un’immagine che si ripete da tanti anni, divenuta ormai tradizione.

Dopo il momento fotografico, in gruppo i partecipanti hanno intonato il canto termolese ‘U battellucce.