300 posti auto su tre livelli con una copertura in pannelli solari e colonnine di ricarica elettrica per le auto: è il progetto del parcheggio multipiano in piazza Donatori di Sangue presentato in comune, che rientra nel progetto di riqualificazione della mobilità.

“Soluzioni che eviteranno di far entrare le macchine in centro e di creare più aree pedonali.” ha detto il sindaco Francesco Roberti.

Un progetto pensato in collaborazione con RFI, che comprende anche un sovrappasso ciclopedonale sopra i binari della stazione per essere in centro città in pochi minuti.

La data d’inizio lavori sarà contemporanea con quella del raddoppio ferroviario.

Il progetto del tunnel è stato abbandonato e il relativo finanziamento da 5 milioni di euro è stato rimodulato per il nuovo

multi piano che sarà appaltato entro il 31 dicembre.

L’amministrazione punta sempre più a creare le condizioni per una mobilità ciclopedonale e in quest’ottica che il sindaco Roberti ha parlato anche di un opera che collegherà via Carlo del Croix con il porto turistico.