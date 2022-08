“Si è appena conclusa la prima edizione estiva del carnevale larinese ed è stata davvero un’edizione da Oscar che ha richiamato in città tantissima gente rimasta estasiata dalla bellezza dei carri, frutto del lavoro dei maestri cartapestai larinesi e delle ragazze e dei ragazzi che vivono il carnevale e tutto quello che ruota intorno ad esso per 360 giorni l’anno.” ha detto il sindaco di Larino Pino Puchetti.

“Il Comune di Larino non può che esultare per questi traguardi e ringraziare, una volta di più, Larinella e i Gruppi costruttori, indiscutibile vanto della nostra città.

Un vanto premiato anche dalla Commissione Consultiva del Ministero della Cultura.

Quest’ultima si è espressa in merito alla nuova tranche di finanziamenti per i Carnevali Storici d’Italia: il progetto presentato dal comune di Larino, con il supporto dell’associazione Larinella, con 81 punti, è nono su 53 candidature, a pari merito col Carnevale di Venezia.

Essere tra i primi 10 Carnevali italiani è un riconoscimento importantissimo, e vedere il nostro Carnevale viaggiare fianco a fianco con Carnevali come quelli di Viareggio, Putignano e Venezia è un onore, il meritato premio per una manifestazione che ha saputo crescere costantemente negli anni e che crescerà ancora, grazie all’entusiasmo di tutti coloro che ruotano attorno a questo mondo di ferro, cartapesta e colori.

Dal 2018 – anno in cui quello larinese è diventato Carnevale Storico – ad oggi, la collaborazione assidua tra questa Amministrazione e l’Associazione Larinella ha portato a risultati inimmaginabili. Nelle casse del Comune sono confluiti 250 mila euro per lo sviluppo del nostro Carnevale, ai quali ora si aggiungono i 63 mila euro del contributo ministeriale 2022. In totale, 320 mila euro circa in 4 anni.

Una bella notizia, dunque, che giunge a margine della manifestazione estiva e le da forza. Il tutto in attesa di poter ammirare a febbraio 2023 i giganti di cartapesta per quella che sarà la 48esima edizione del nostro storico carnevale.”