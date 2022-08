Il 2022 è stato l’anno del ritorno delle Carresi. Festa di popolo, tradizioni, fede e cultura per tre comuni molisani: Portocannone, San Martino in Pensilis e Ururi, ma anche per la vicina Chieuti, in Puglia. Lo stop per la pandemia e per altre vicissitudini ha privato un territorio di manifestazioni di identità, di radici. Migliaia le persone tornate in piazza, quest’anno, per assistere alle gare. Ma le Carresi sono qualcosa che va oltre la semplice corsa di carri trainati da buoi.

Con questo spirito, a Ururi, il 6 agosto, sabato, è stata organizzata la festa delle carresi a partire dalle 18:30, con un convegno con illustri relatori. A seguire un percorso enogastronomico e mostra fotografica, spettacolo musicale “Festival delle Carresi” e proiezioni di filmati della corsa di quest’anno. Gran finale con la cover band Jovanotti Fortunati.

“Adesso il passo da fare è quello di far capire cosa siano le Carresi, non son solo legate al giorno della corsa, ma legate a uno sviluppo turistico e a un discorso culturale più ampio” ha detto il sindaco di Ururi, Laura Greco.

Un evento, quello di Ururi, che rientra nei bandi di “Turismo è Cultura è stato presentato in conferenza stampa al palazzo ex Gil. “Le carresi sono manifestazioni pluritrentennali con un significato culturale che è identità molisana” ha detto invece l’assessore regionale Vincenzo Cotugno.

Alla conferenza stampa di presentazione anche il presidente della Regione Donato Toma.