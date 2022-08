Il bollettino dell’Asrem con i dati Covid. Si registra una nuova vittima: un uomo di 83 anni di Carovilli che era in Terapia intensiva. Salgono così a 655 i decessi, da inizio pandemia, di persone con il virus. Sono 231 i nuovi positivi su 1100 tamponi refertati. Il tasso di positività scende al 21%. Ci sono anche 148 guariti. 3 i nuovi ricoveri in Malattie infettive e 4 i dimessi dal reparto. Sono 21 i pazienti con Covid in cura al Cardarelli dei quali 2 in Terapia intensiva.

Dei nuovi positivi, 39 sono di Termoli, 32 di Campobasso, 13 di Isernia e Venafro, numeri inferiori negli altri comuni interessati. Gli attualmente positivi in Molise sono 5144.