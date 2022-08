La Vibac di Termoli ha ripreso le attività ma l’azienda rimane ferma sulle sue posizioni. Non verranno concesse riunioni sindacali sulla contrattazione di secondo livello fino alla fine dell’anno e non verrà pagata la 14esima mensilità.

“Con questo atteggiamento – scrivono le segreterie sindacali e le Rus – la Vibac conferma la disdetta formale di tutti gli accordi fatta il 24 febbraio scorso, disattende il contratto nazionale sulle relazioni sindacali, sulla contrattazione di secondo livello e sul premio di partecipazione”.

I lavoratori, che si sono riuniti in assemblea, hanno votato all’unanimità per uno sciopero di 2 ore per turno ad oltranza a partire da domani.