Stretta sulla movida a Trivento, pubblicata l’ordinanza con stop alla musica dalle ore 1:00 di notte. Il primo cittadino di Trivento, Pasquale Corallo, ha firmato l’ordinanza che prevede restrizioni alla movida triventina. Con decorrenza da oggi 01/08/2022 e fino a domenica 11/09/2022 (compreso) a tutti i gestori e ai proprietari dei locali pubblici, viene ordinata l’interruzione della trasmissione di musica, dal vivo o riprodotta, sia in ambienti interni sia esterni, alle ore 01:00 di notte e comunque nel pieno rispetto delle norme e prescrizioni di legge previsti per i limiti del rumore e di impatto acustico, in modo da non arrecare disturbo alla quiete pubblica. I titolari ed i gestori degli esercizi pubblici muniti di autorizzazione per la diffusione della musica e/o di trattenimenti danzanti – si riporta nell’ordinanza – sono tenuti ad attenersi alle prescrizioni ivi contenute con l’avviso che, eventuali violazioni, verranno perseguite a norma di legge, previo accertamento sistematico da parte di personale idoneo all’espletamento dell’attività ispettiva. Salvo che il fatto non costituisca reato, nei confronti dei trasgressori di cui alla presente ordinanza si applicheranno le seguenti sanzioni: A) chiunque non osservi gli orari e le prescrizioni della presenta ordinanza è punito con la sanzione pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, con pagamento in misura ridotta pari a € 200,00. In caso di ulteriore violazione nello stesso anno solare, il trasgressore sarà punito con la sanzione amministrativa di € 500,00; B) in caso di reiterate violazioni della presente ordinanza, sarà disposta la comunicazione di inosservanza al Questore ai sensi dell’art. 12 del D.L. 20.02.2017 n. 14, al fine dell’applicazione della misura della sospensione dell’attività di gg 15 ai sensi dell’art. 100 Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza. C) A tutte le Forze dell’Ordine è demandato il compito di far rispettare il presente provvedimento.