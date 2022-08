La classe 1972 di Trivento festeggia i 50 anni di età. Si sono ritrovati nella chiesa Cattedrale di Trivento i nati nel 1972 per celebrare i 50 anni di età. Dopo la cerimonia religiosa, dove sono stati ricordati anche chi del ’72 purtroppo non c’è più, gli amici ritrovati per l’occasione e provenienti anche dai paesi limitrofi assieme ai loro familiari, hanno trascorso momenti di convivialità presso un noto ristorante del posto, rispolverando aneddoti e vicende vissute insieme. Alla classe 1972 vanno i migliori auguri per questo importante traguardo raggiunto.