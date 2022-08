Il Circolo la Nebbia Cus Molise aggiunge un altro riconoscimento importante all’ultima stagione sportiva. Nella terza avventura in serie A2 il sodalizio del capoluogo di regione si è particolarmente distinto (come sempre da quando è in attività), per la valorizzazione dei giovani calciatori centrando il nono posto nella speciale classifica riservata ai club particolarmente meritevoli (sono state premiate le prime dieci società dei tre gironi). I 34 punti messi insieme testimoniano quanto il sodalizio molisano sia stato attento a concedere spazio e minuti ai giovani. Un aspetto, questo, che è stato sempre un punto cardine dei progetti rossoblù e che ha regalato grandi soddisfazioni nel corso degli anni. La linea verde è stata sposata con grande entusiasmo dal Circolo La Nebbia Cus Molise, con la società che non ha mai lasciato nulla al caso. Grazie alla lungimiranza dei progetti e alla grande serenità nel lanciare giovani prospetti, il Circolo La Nebbia Cus Molise è riuscito a vincere sempre la sua scommessa. Il premio Giovani Calciatori è il giusto riconoscimento per i sacrifici fatti e per il lavoro svolto da una dirigenza competente e capace di mettere i tasselli al posto giusto. Un riconoscimento, quello arrivato dalla Divisione Calcio a 5, che premia il grande lavoro di squadra svolto nel tempo da tutte le componenti del team rossoblù. Con una nuova stagione che è alle porte, il Circolo La Nebbia Cus Molise scalda i motori per essere ancora protagonista continuando a valorizzare i più giovani.