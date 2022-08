Share on Twitter

Porte aperte al polo logistico Amazon di San Salvo. Parte la nuova avventura del colosso dell’e-commerce: 460 dipendenti già in organico.

In Italia Amazon è ormai realtà consolidata: investiti in tutta la penisola quasi 9 miliardi di euro dal 2010, oltre 18mila imprese italiane vendono i propri prodotti su Amazon che lungo il territorio nazionale ha ben 37 stazioni di consegna.

Quello di San Salvo è uno dei dieci centri di distribuzione in Italia. Il taglio del nastro alla presenza delle massime autorità dell’Abruzzo e dei vertici della nuova realtà industriale ai confini con il Molise.

“Abbiamo investito molto in questi dieci anni, raggiungendo oltre 14.000 dipendenti a tempo indeterminato a cui se ne aggiungeranno altri 3.000 entro la fine dell’anno in circa 60 siti in tutto il Paese” ha commentato Lorenzo Barbo, Responsabile di Amazon Italia Logistica.

L’80 per cento dei dipendenti del centro Amazon di San Salvo, che diventeranno mille entro 3 anni, vive nel raggio di 30 minuti dal nuovo centro di distribuzione. Una grossa opportunità occupazionale anche per il Molise.