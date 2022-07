Alfonso Barbarisi, istruttore di wushu kung kung fu al Cus Molise, aggiunge un tassello prezioso alla sua già ricchissima carriera. L’atleta azzurro di Wushu Taolu, tesserato per l’Asd Tempio Shaolin Baronissi, mette in bacheca una splendida medaglia d’argento ai World Games di Birmingham. Negli Stati Uniti, Barbarisi è stato autore di una grandissima gara con score praticamente identici nelle due parti della competizione, 9.467 (Jianshu) e 9.463 (Qiangshu), per un totale di 18.930. Grazie a questo punteggio riesce a piazzarsi alle spalle del padrone di casa Brian Wang che ha fatto registrare un punteggio di 19,026 . Un risultato, quello raggiunto in America, che conferma le qualità dell’atleta e rende merito al lavoro svolto nel tempo. E’ tanta anche la gioia in casa Cus Molise, struttura nella quale Barbarisi ha portato questa disciplina. “E’ stata una gioia immensa – argomenta – poter competere ad altissimi livelli non è mai facile, io ci sono riuscito portando a casa un risultato prestigioso. Sicuramente questo risultato è frutto di tanto lavoro e di molta passione, un traguardo che mi spinge a fare sempre meglio in futuro. Colgo l’occasione per ringraziare la società Tempio Shaolin Baronissi, il mio maestro, il Cus Molise che mi ha dato fiducia e tutti i miei allievi che, seppur lontani, hanno fatto il tifo per me accompagnandomi in questa splendida avventura”. Il pensiero di Barbarisi va poi al futuro, “Sono già a lavoro per la prossima stagione sportiva – continua – cercherò di far crescere ulteriormente il corso al Cus Molise partendo da una buona base e dal lavoro svolto negli ultimi anni che è stato senza dubbio di buon livello”.